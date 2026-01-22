Реклама

Бывший СССР
20:54, 22 января 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

Зеленский: На трехсторонних переговорах мы обсудим вопрос о территориях
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Romina Amato / Reuters

На трехсторонних переговорах России с Украиной и США в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Думаю, на трехсторонних встречах мы, возможно, покажем друг другу варианты. Это все о востоке нашей страны. Это вопрос земли», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что при этом окончательных решений по вопросу до сих пор не принято.

Ранее Зеленский заявил, что в ОАЭ планируется встреча с участием России и США. По его словам, трехсторонняя встреча назначена на пятницу, 23 января, и продлится два дня. Других подробностей глава украинского государства не сообщил.

