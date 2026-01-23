Зеленский выступил с обращением о ходе переговоров с Россией и США в ОАЭ

Россия, США и Украина в ОАЭ обсуждают параметры прекращения конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения, публикация доступна в Telegram-канале политика.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители — они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня были украинская, американская и российская делегации, и уже состоялся разговор. Это важно, потому что давно не было такого трехстороннего формата встреч. Говорят о параметрах прекращения войны», — рассказал он.

Отдельно Зеленский отметил, что сам определил рамки позиции украинской делегации. Выводы, отмечает президент Украины, делать пока рано по содержанию переговоров трех сторон в Абу-Даби.

Ранее неназванный представитель Киева на встрече в интервью The Associated Press заявил, что представители России, Украины и США на переговорах в ОАЭ ведут переговоры в абсолютно разных форматах.