У Зеленского рассказали подробности хода переговоров России, Украины и США в ОАЭ

Представитель Киева на переговорах в ОАЭ рассказал о разных форматах дискуссий

Представители делегаций России, Украины и США на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) рассказал о разных форматах дискуссий в ходе этого процесса. Об этом заявил неназванный представитель Киева на встрече в интервью The Associated Press.

«Представитель Зеленского заявил, что "эти переговоры проходят в самых разных форматах — иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам"», — говорится в материале.

Других подробностей не приводится.

Накануне глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил о начале переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Он подчеркнул, что страна поддерживает прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса.