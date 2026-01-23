Первый день переговоров в ОАЭ по Украине завершился

В ОАЭ завершился первый день переговоров России, Украины и США

В ОАЭ подошел к концу первый день переговоров России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает украинское издание «Общественное», ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной», — сообщил источник издания, добавив, что переговоры продолжатся завтра, 24 января. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны надеются на достижение энергетического перемирия в ходе переговоров в ОАЭ.