Раскрыты ожидания Европы от переговоров по Украине в ОАЭ

ТАСС: Европа ожидает, что Киев добьется «энергетического перемирия» в ОАЭ

Некоторые европейские государства рассчитывают на то, что в ходе переговоров в ОАЭ Украина добьется энергетического перемирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ряд европейских стран этого очень хочет», — поделился собеседник агентства, не уточнив, о каких именно странах идет речь. Он также не сообщил, поднималась ли уже эта тема на переговорах в Абу-Даби.

Переговоры в ОАЭ с участием России, Украины и США начались 23 января. Ожидается, что они продлятся два дня. Накануне переговоров газета Financial Times сообщала, что Вашингтон и Киев предложат Москве прекратить взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры.