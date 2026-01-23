Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 23 января 2026Мир

Раскрыты ожидания Европы от переговоров по Украине в ОАЭ

ТАСС: Европа ожидает, что Киев добьется «энергетического перемирия» в ОАЭ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Некоторые европейские государства рассчитывают на то, что в ходе переговоров в ОАЭ Украина добьется энергетического перемирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ряд европейских стран этого очень хочет», — поделился собеседник агентства, не уточнив, о каких именно странах идет речь. Он также не сообщил, поднималась ли уже эта тема на переговорах в Абу-Даби.

Переговоры в ОАЭ с участием России, Украины и США начались 23 января. Ожидается, что они продлятся два дня. Накануне переговоров газета Financial Times сообщала, что Вашингтон и Киев предложат Москве прекратить взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Зеленскому предрекли суд за совершенные в ходе вооруженного конфликта ошибки

    40-летняя Ирина Шейк снялась без трусов для иностранного издания

    Участники переговоров в Абу-Даби согласились продолжить диалог

    Первый день переговоров в ОАЭ по Украине завершился

    Стало известно о планах США и Евросоюза по восстановлению Украины

    Песков рассказал о работе по урегулированию на Украине

    Пушилин допустил увеличение территории России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok