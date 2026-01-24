Реклама

Галеотти заявил о неготовности Зеленского пойти на уступки по территориям

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Политический обозреватель и журналист Марк Галеотти заявил, что с большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям. Такой комментарий он дал Sky News.

Галеотти подчеркнул, что нет никаких признаков, что глава Украины пойдет на такую масштабную уступку, даже если США будет на этом настаивать. Также журналист добавил, что последние детали урегулирования конфликта очень сложно согласовать.

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в соцсети X заявил, что нападки украинского лидера Владимира Зеленского на Европу — это проявление неблагодарности.

