Журналист Панчевски: Нападки Зеленского на Европу — проявление неблагодарности

Нападки украинского лидера Владимира Зеленского на Европу — это проявление неблагодарности. Недовольство поведением президента Украины выразил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в соцсети X.

«Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги», — заявил он.

По словам журналиста, только Германия платит около 8 миллиардов долларов (более 600 миллиардов рублей) в год за украинских беженцев.

Ранее российский политолог Александр Асафов отметил, что в отношениях Зеленского с Европой наблюдается тенденция к разладу. Он уточнил, что публичные «искривления траектории» в позиции Зеленского возможны, но окончательно разорвать отношения с Европой на данный момент невозможно.