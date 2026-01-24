Оскорбление Зеленского в адрес Орбана объяснили

Политолог Вакаров: Слова Зеленского нацелены на то, чтобы уничтожить Орбана

Слова украинского лидера Владимира Зеленского, сказанные им на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нацелены на то, чтобы воспрепятствовать его переизбранию на предстоящих парламентских выборах. Такое мнение высказал политолог Василий Вакаров, передает РИА Новости.

«Все высказывания Зеленского направлены на то, чтобы "уничтожить" Орбана и не дать ему в будущем продлить свое правление», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский при помощи подобных заявлений пытается подорвать политические амбиции Орбана накануне избирательной кампании в Венгрии. Политолог считает, что в этом украинского лидера поддерживают европейские и западные глобалисты.

Ранее Зеленский резко высказался об Орбане в своей речи на ВЭФ в Давосе. По его словам, внутри Евросоюза действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».