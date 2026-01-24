Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:01, 24 января 2026Бывший СССР

Оскорбление Зеленского в адрес Орбана объяснили

Политолог Вакаров: Слова Зеленского нацелены на то, чтобы уничтожить Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / AP

Слова украинского лидера Владимира Зеленского, сказанные им на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нацелены на то, чтобы воспрепятствовать его переизбранию на предстоящих парламентских выборах. Такое мнение высказал политолог Василий Вакаров, передает РИА Новости.

«Все высказывания Зеленского направлены на то, чтобы "уничтожить" Орбана и не дать ему в будущем продлить свое правление», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский при помощи подобных заявлений пытается подорвать политические амбиции Орбана накануне избирательной кампании в Венгрии. Политолог считает, что в этом украинского лидера поддерживают европейские и западные глобалисты.

Ранее Зеленский резко высказался об Орбане в своей речи на ВЭФ в Давосе. По его словам, внутри Евросоюза действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Федерации тенниса Узбекистана объяснили переход россиянок под флаг страны

    В российском интернате для лиц с психическими расстройствами произошла вспышка пневмонии

    Оскорбление Зеленского в адрес Орбана объяснили

    Блогерша получила обручальное кольцо с бриллиантами и разочаровалась

    США обратились к Италии с просьбой

    Россияне увидели «второе Солнце»

    Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok