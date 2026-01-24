Реклама

12:01, 24 января 2026Россия

Пекарня «Машенька» изменит меню после визита Уиткоффа в Москву

«Машенька» добавит в меню выпечку, которая была приготовлена к визиту Уиткоффа
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пекарня «Машенька» изменит меню после визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил РИА Новости владелец подмосковной пекарни Денис Максимов.

«После событий на этой неделе многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя», — отметил он.

Сообщается, что в четверг пекарня приготовила корзину с выпечкой для высокопоставленного американского гостя. Вечером 22 января Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, именно спецпосланник президента США стал обладателем корзины с угощениями.

Владелец пекарни «Машенька» стал известен после прямой линии президента России, которая прошла 19 декабря. Максимов отправил российскому лидеру пирожки. В ответ Путин подарил корзину, наполненную сувенирами, конфетами, крымским медом и несколькими бутылками отечественного вина.

