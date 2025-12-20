Пекарь с «Прямой линии» Путина прислал президенту пирожки и получил ответный подарок

Путин прислал владельцу пекарни «Машенька» серебряную икону как ответный подарок

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, который участвовал в «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина и прислал ему пирожки, получил от российского лидера ответный подарок. Об этом предприниматель сообщил Telegram-каналу «Юнашев LIVE».

«Очень понравился подарок от президента, самый главный подарок, который был нам преподнесен, нашей семье. Это серебряная икона Георгия Победоносца», — поделился Максимов.

Кроме того, пекарь получил в подарок от президента корзину, наполненную сувенирами, конфетами, крымским медом и несколькими бутылками отечественного вина. Отмечается, что вино марки «Усадьба Дивноморское», которое стало частью подарка, подается в Кремле на приемах высшего уровня.

Ранее Максимов рассказал, какие пирожки были отправлены Владмиру Путину. В корзину вошла выпечка, приготовленная по настоящей русской рецептуре: с капустой, с луком и яйцом, со свежими ягодами и не только.