Экономика
10:16, 24 января 2026Экономика

Раскрыт рекорд по наращиванию Китаем импорта золота из России

РИА: В 2025 году Китай нарастил импорт золота из России до рекордных $3,29 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pla2na / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году Китай нарастил импорт золота из России до рекордных 3,29 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

По данным агентства, в физическом эквиваленте это 25,3 тонны. Это значение на 14,6 раза больше, чем было в прошлом году за аналогичный период. Отмечается, что в основном Китай покупает российское золото в форме слитков. Закупка драгоценного металла происходит только несколько месяцев в году. Так, в 2025 году импорт золота осуществлялся в феврале и марте, а потом в период с октября по декабрь. В первый зимний месяц поставки золота составили 1,35 миллиарда — также рекордная сумма.

В итоге, Россия вошла в десятку главных поставщиков золота в Китай за 2025 год и заняла седьмое место.

Ранее сообщалось, что поставки обогащенного урана из России в Китай поставили рекорд.

