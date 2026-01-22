Россия поставила рекорд по поставкам урана в Китай

Таможня КНР: Поставки обогащенного урана из России достигли рекордных $1,19 млрд

Поставки обогащенного урана из России поставили рекорд. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

В 2025 году отгрузки ядерного топлива выросли на 40 процентов, до рекордного за всю историю торговых отношений уровня. В денежном выражении они составили 1,19 миллиарда долларов.

Россия сохранила статус главного поставщика обогащенного урана для Китая — она поставила почти 95 процентов всех закупок. По данным статслужбы, в минувшем году КНР импортировала ядерное топливо также у Казахстана (67,3 миллиона долларов), а также у Великобритании, Франции и США.

Помимо урана, КНР приобрела у РФ актиний-225 (3,2 миллиона долларов) и радий-223 (267,4 тысячи долларов). Были также закуплены радиоактивный кобальт для медицинских исследований ($2,5 млн), природный уран ($115 000) и другие радиоактивные материалы.

Уран оказался наиболее подорожавшим энергоносителем по итогам прошлого года. Его цена увеличилась на 11,5 процента. В тройке лидеров по этому показателю также оказался газ на американском рынке, прибавивший в стоимости на 9,9 процента, а также коксующий уголь, торгующийся на китайских биржах. Последний подорожал за год на 7,9 процента.