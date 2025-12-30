Реклама

Экономика
08:30, 30 декабря 2025

Перечислены самые подорожавшие товары в 2025 году

РИА Новости: Сильнее всего в 2025 году подорожали серебро и платина
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам 2025 года самыми подорожавшими товарами оказались драгоценные металлы — серебро и платина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведущих мировых бирж — ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Абсолютным лидером по темпам удорожания за 12 месяцев оказалось серебро. Биржевая стоимость этого драгметалла увеличилась в 2,4 раза. Цена платины, занявшей в рейтинге второе место, в свою очередь, подскочила в 2,3 раза. В топ-3 также вошел палладий, продемонстрировавший в уходящем году прирост стоимости в 1,85 раза.

Среди энергоносителей сильнее всего подорожал уран, его цена увеличилась на 11,5 процента. В тройке лидеров по этому показателю также оказался газ на американском рынке, прибавивший в стоимости на 9,9 процента, а также коксующий уголь, торгующийся на китайских биржах. Последний вид топлива подорожал за год на 7,9 процента.

Ближе к концу года стоимость серебра на бирже Comex впервые в истории поднялась выше 80 долларов за унцию. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин связывал подобную динамику со смягчением риторики руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки, а также с ограниченным предложением на глобальных хабах.

Однако вскоре котировки драгметалла начали стремительно падать. В понедельник, 29 декабря, стоимость серебра в моменте опустилась до 75,6 доллара за унцию. Представитель брокера ActivTrades Рикардо Евангелиста объяснил обвал котировок драгметалла фиксацией прибыли трейдерами.

