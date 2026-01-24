Россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя с одним популярным напитком

Нарколог Тюрин: Сочетание алкоголя с энергетиками провоцирует тахикардию

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, почему запивать алкоголь энергетиками опасно. О вредном для здоровья и при этом популярном сочетании напитков он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Комбинация спиртных напитков и кофеина, содержащегося в энергетиках, создает двойную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Алкоголь расширяет, а кофеин, наоборот, резко сужает сосуды, что провоцирует приступ тахикардии. Риск гипертонического криза, аритмии и даже инфаркта в молодом возрасте из-за такого сочетания значительно возрастает», — предупредил Тюрин.

Кроме того, по его словам, алкоголь — сильный депрессант, угнетающий центральную нервную систему, вызывающий сонливость и замедляющий реакции. Кофеин же, как и другие стимуляторы в энергетиках, обладают возбуждающим действием и искусственно «взвинчивают» нервную систему, маскируя ощущение опьянения и усталости. В результате такого сочетания напитков человеку кажется, что он «в норме» и контролирует ситуацию, хотя его рефлексы, координация и критическое мышление уже отключены.

«Когда эффект энергетика заканчивается, а это происходит резко, на человека обрушивается тяжесть алкогольной интоксикации и глубокой физиологической истощенности. Это состояние в разы тяжелее обычного похмелья и может потребовать медицинской помощи», — подытожил врач.

Ранее Тюрин призвал не пить алкогольные напитки при похмелье. По его словам, эта сомнительная тактика оздоровления лишь продлевает страдания и ведет к запоям.

