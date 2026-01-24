В МИД назвали цель визита представителей США в Москву

Дипломат МИД Полищук: США проинформировали Россию о переговорах с Украиной

Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук прокомментировал визит представителей США в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат назвал цель визита представителей США в Москву и сообщил, что Вашингтон проинформировал Москву о переговорах с Украиной. «Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон», — подчеркнул он.

Переговоры президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились ночью 23 января. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа.

Издание AntiDiplomatico предположило, что во время переговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным Москве могли представить новую позицию Белого дома насчет Украины.