Раскрыта возможная цель приезда Уиткоффа к Путину

AntiDiplomatico: Уиткофф мог представить Путину новый подход США по Украине

Во время переговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным Москве могли представить новую позицию Белого дома насчет Украины. Об этом написало итальянское издание AntiDiplomatico.

В статье отмечается, что встреча могла стать определяющим шагом для дипломатии по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. Срочность встречи журналисты объяснили противоречиями среди западной коалиции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились ночью 23 января. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа.