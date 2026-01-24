В пиццериях рядом с Пентагоном вновь зафиксировали повышенный спрос на доставку

В пиццериях рядом с Пентагоном вновь резко вырос спрос на доставку

В пиццериях, расположенных рядом с Пентагоном, внезапно вырос спрос на доставку. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index. Чаще всего это происходит, когда США готовят крупные военные операции.

«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится на сайте. Отмечается, что в двух пиццериях спрос вырос на 150 процентов, еще в одном — на 179 процентов.

В прошлый раз рост заказов фиксировали 13 января. 3 января, когда США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро, индекс пиццы также сильно вырастал.