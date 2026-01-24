Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:17, 24 января 2026Мир

В пиццериях рядом с Пентагоном вновь зафиксировали повышенный спрос на доставку

В пиццериях рядом с Пентагоном вновь резко вырос спрос на доставку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В пиццериях, расположенных рядом с Пентагоном, внезапно вырос спрос на доставку. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index. Чаще всего это происходит, когда США готовят крупные военные операции.

«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится на сайте. Отмечается, что в двух пиццериях спрос вырос на 150 процентов, еще в одном — на 179 процентов.

В прошлый раз рост заказов фиксировали 13 января. 3 января, когда США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро, индекс пиццы также сильно вырастал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В пиццериях рядом с Пентагоном вновь зафиксировали повышенный спрос на доставку

    На Украине прекратили финансировать батальон подготовки снайперов

    В Израиле допустили военный удар США по Ирану

    В российском регионе ввели режим повышенной готовности

    Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

    Трампа попросили изменить формат работы Совета мира

    Украине предрекли негативный и еще более негативный варианты развития событий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok