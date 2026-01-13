У Министерства войны США заметили тревожную активность

Pentagon Pizza Index: Рядом с Пентагоном внезапно выросло число заказов пиццы

В пиццериях, которые расположились рядом с американским Пентагоном (новое название — Министерство войны США — прим. «Ленты.ру»), заметили внезапный рост количества заказов пиццы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Pentagon Pizza Index, который выявляет подозрительную динамику в преддверии возможного усиления военной активности.

По данным портала, у здания Пентагона выявили повышенный уровень заказов пиццы. «DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — указано на сайте.

Как уточняется, индекс вырос на тысячу процентов перед сообщениями о возможном ударе ВВС США по Ирану. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на анонимный американский источник сообщал, что Вашингтон начал готовиться к нападению на Тегеран, а соответствующие планы уже находятся на продвинутой стадии разработки.

Индекс пиццы (он же «Пентагонский индекс пиццы») стал своеобразным индикатором, который говорит о резком росте заказов пиццы в районах неподалеку от Пентагона, ЦРУ и Белого дома. Он может сигнализировать о надвигающихся международных кризисах или усилении военной активности, поскольку сотрудники ведомств работают допоздна.

В прошлый раз рост заказов фиксировали 8 января, а до этого 3 января, когда США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро.