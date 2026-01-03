Pentagon Pizza Index: У Пентагона увеличилось количество заказов пиццы

Число заказов пиццы в районе штаб-квартиры Минобороны США увеличилось, несмотря на зимние праздники. Об этом сообщается на портале Pentagon Pizza Index.

На сайте подчеркивается, что у Пентагона заметили повышенный уровень заказов пиццы. «DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — сказано на портале.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал популярный мем о росте заказов пиццы в ведомство в кризисные дни. «Я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать. Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — пошутил он.