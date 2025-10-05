Мир
21:26, 5 октября 2025Мир

Глава Пентагона прокомментировал популярный мем о росте заказов пиццы

Глава Пентагона прокомментировал мем о росте заказов пиццы в кризисные дни
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал популярный мем о росте заказов пиццы в ведомство в кризисные дни. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он знает, что в социальной сети Х существует аккаунт, отслеживающий заказы пиццы в ближайших к зданию Министерства войны США заведениях, делая выводы о кризисных ситуациях, вынуждающих военных задерживаться на работе.

«Я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать. Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — пошутил министр.

Ранее Пентагон объявил борьбу с толстыми и плохо следящими за собой военными. Изменения последовали после выступления Хегсета перед военными на базе морской пехоты Куантико, где он вместе с президентом США Дональдом Трампом провозгласил «конец эпохи политкорректности в армии».

