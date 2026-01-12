Al Jazeera: Планы нападения США на Иран находятся на продвинутой стадии

США начали готовиться к нападению на Иран, соответствующие планы находятся на продвинутой стадии разработки. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на анонимный американский источник.

«Планы по применению силовых сценариев против Ирана находятся на продвинутой стадии. Идет разработка этих сценариев в зависимости от ситуации и развития событий», — сообщил он.

По его словам, американский военный контингент на Ближнем Востоке готов к любому развитию событий и к «защите своих интересов».

Ранее стала известна позиция президента США Дональда Трампа относительно ударов по Ирану. Утверждается, что сейчас глава Белого дома склоняется к одобрению ударов по Ирану, но его позиция может измениться под влиянием ближайших советников.