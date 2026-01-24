Реклама

Россия
22:02, 24 января 2026Россия

В России захотели запретить ГДЗ

Минпросвещения России предложило запретить готовые домашние задания
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Министерство просвещения России предложило внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с целью введения запрета на распространение готовых домашних заданий (ГДЗ) в интернете. Об этом представители ведомства сообщили ТАСС.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень», — указано в сообщении.

Доступ к материалам ГДЗ, согласно поправкам, будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. Отмечается, что подобные меры позволят «повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о рассмотрении вопроса об отмене домашнего задания в школах. «У детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и так далее», — написал чиновник, назвав такие способы выполнения домашнего задания пустой тратой времени.

