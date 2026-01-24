ВС России поразили производство украинских дронов

МО России сообщило о поражении завода по производству дронов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России поразили завод по производству дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Массированный удар высокоточным оружием большой дальности и дронами нанесли в ответ на атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

ВС России поразили заводы, производящие дроны-камикадзе, а также объекты энергетики, которые использует военно-промышленный комплекс Украины.

Ведомство подчеркнуло, что все цели удара достигли. Ракеты и дроны поразили назначенные объекты.

Ранее в январе Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю ВС России уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ. Три из них — западного производства. Также в зоне СВО уничтожили украинскую машину комплекса противовоздушной обороны «Оса».