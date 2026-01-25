25 января в России — праздник всех студентов, Татьянин день. А еще в стране отмечается День штурмана ВМФ РФ. В Шотландии на эту дату приходится Ночь Бернса, а в США — День штата Флорида. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 25 января 2026 года, и напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День студента (День российского студенчества)

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ

25 января (по новому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета — ныне МГУ имени М. В. Ломоносова. Праздник начали отмечать еще в XlX веке, но лишь 2005 году был издан указ об официальной дате.

День штурмана ВМФ РФ

Раньше праздник отмечали два раза в год — в дни весеннего и осеннего солнцестояния, когда без приборов легче всего ориентироваться по солнцу. Но в 1996 году приказом Главнокомандующего ВМФ была установлена нынешняя дата праздника: 25 января 1701 года Петр I издал Указ, в соответствии с которым в стране появилась «Школа математических и навигацких наук».

Какие еще праздники отмечают в России 25 января

Праздники в разных странах 25 января

Ночь Бернса в Шотландии

Фото: Jeff J Mitchell / Reuters

Праздник приурочен ко Дню рождения Роберта Бернса, чье творчество считается национальной гордостью Шотландии.

Главная традиция — так называемый Burns Supper — ужин, который проводится по определенному сценарию. Сначала — небольшое сценическое действо, со стихами, песнями и народными танцами. За ним следует застолье, которое включает только блюда шотландской кухни, например, Хаггис.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 25 января

Женский день в Гондурасе;

День социального работника в Таджикистане;

День штата Флорида в США.

Какой церковный праздник 25 января

День памяти святой мученицы Татианы Римской

Согласно преданию, святая Татиана была дочерью богатого римлянина и воспитывалась в христианской вере. К возрасту совершеннолетия она утратила интерес к земным благам и решила навсегда отказаться от брака. За добродетельную жизнь девушку назначили диакониссой Римской церкви.

При императоре Александре Севере (222–235 годы) Татиана приняла мученичество за веру от римского градоправителя Ульпиана. Ее бросили на арену цирка, чтобы лев растерзал святую. Но вместо зверь стал ласкаться к Татиане. Тогда ее усекли мечом.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 января

Попразднство Богоявления;

День иконы Божией Матери «Млекопитательница»;

День памяти святителя Саввы I, архиепископа Сербского;

День памяти преподобного Мартиниана Белоезерского, игумена.

Приметы на 25 января

В народе осталось поверье, что в свой праздник святая Таиана исполнит любое желание.

Если на Татьяну пошел снег — лето будет дождливое.

Метель предвещает засуху и бедный урожай.

На хороший же урожай указывают большие сугробы в этот день.

Кто родился 25 января

Владимир Высоцкий (1938 — 1980)

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Легендарный советский певец, актер и поэт. За свою короткую жизнь Высоцкий дал более 1500 концертов, в том числе за рубежом. На театральной сцене он появлялся в более чем 20 амплуа. Но самое ценное его наследие – песни, которые передавались из уст в уста по всей стране. Чтобы оценить популярность артиста, достаточно сказать, что на его похороны вышла вся Москва, создав колонну длиной в девять километров. И это несмотря на июльскую жару в самый разгар Олимпиады.

С 1970-х композитор писал песни для звезд эстрады: Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Маши Распутиной, Михаила Шуфутинского и многих других. Позже Добрынин построил успешную карьеру сольного артиста. Его пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро» выпустили тиражом семь миллионов штук, и за них певец даже получил премию от фирмы «Мелодия».

Кто еще родился 25 января