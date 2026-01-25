Дочь страдающей от тяжелой болезни Тереховой рассказала о ее состоянии

Дочь Маргариты Тереховой сообщила, что ее мать находится под наблюдением врачей

Актриса Анна Терехова рассказала о состоянии своей матери, народной артистки РФ Маргариты Тереховой, страдающей от тяжелой болезни Альцгеймера. Она сообщила РИА Новости, что состояние здоровья актрисы «соответствует этой болезни».

«Мама под наблюдением врачей», — уточнила она. Анна Терехова выразила благодарность всем, кто поддерживает ее семью, а также призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней «с добром и радостью».

Она добавила, что ей пишет множество людей с пожеланиями здоровья и прекрасными словами. Дочь Тереховой рассказала, что все это читает матери.

Маргарита Терехова — одна из самых известных актрис СССР. Она снялась в фильмах «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бегущая по волнам» и «Собака на сене». Звание народной артистки она получила в 1996 году.

В 2024-м году сообщалось, что Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением. Анна Терехова подтвердила, что ее мать попала в больницу.