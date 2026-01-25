Эпидемиолог назвал особую опасность смертельного вируса «Нипах»

Эпидемиолог Гинцбург заявил, что от вируса «Нипах» не существует лекарства

Академик РАН и научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса «Нипах». Об этом он рассказал в интервью изданию «Взгляд».

По словам эпидемиолога, выздоровление от нового страшного заболевания зависит только от иммунитета человека.

«Вирус входит в число возбудителей особо опасных инфекций, от него не существует лекарства. Если иммунитет слабый, вирус грозит осложнениями, сепсисом, воспалением легких, менингитом и может привести к гибели», — сообщил Гинцбург.

Ученый также отметил, что авиасообщение между Россией и Индией создает «реальную опасность» попадания в страну «Нипаха».

Ранее стало известно, что в Индии зафиксирован первый летальный случай от нового вируса. По данным СМИ, от болезни пока не существует вакцины, она передается так же, как COVID-19.