Мир
22:15, 25 января 2026Мир

ХАМАС передал координаты последнего тела израильского пленного

ХАМАС передал ЦАХАЛ координаты последнего тела пленного
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

Движение ХАМАС передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) координаты последнего тела израильского пленного, захваченного 7 октября 2023 года. Об этом говорится в заявлении боевого крыла бригады аль-Кассам, их слова приводит РИА Новости.

«Что касается тела солдата Рана Гвили, мы подтверждаем, что ознакомили посредников со всеми деталями и информацией, имеющейся у нас о местонахождении тела пленного», — говорится заявлении.

В свою очередь ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о начале операции по извлечению тела старшего сержанта Рана Гвили. В израильской армии подчеркнули, что приложат все усилия для захоронения солдата на родине.

Ранее стало известно, что израильские военные подготовили план новой наземной операции в секторе Газа. Причиной разработки нового плана стали сведения о восстановлении военного потенциала ХАМАС.

