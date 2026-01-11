Реклама

Израиль подготовился к новой операции в секторе Газа

WSJ: Израильские военные разработали план новой операции в секторе Газа
Кирилл Луцюк
Фото: Nir Elias / Reuters

Израильские военные подготовили план новой наземной операции в секторе Газа. Об этом изданию Wall Street Journal (WSJ) сообщили собственные источники.

Причиной разработки нового плана стали сведения о том, что ХАМАС восстанавливает военный потенциал. В частности, речь идет о поврежденной туннельной инфраструктуре. Кроме того, в Израиле считают, что это движение будто бы стало получать деньги из нового источника, что дало ему возможность регулярно платить своим боевикам. Однако, как предупреждают израильские источники, если ХАМАС попытается нарушить свои обязательства по сдаче оружия, то его заставят это сделать.

Ранее сообщалось, что Израиль перешел в режим повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану. Однако Тель-Авив не хочет вмешиваться в дела Ирана, который в настоящее время охвачен антиправительственными протестами.

