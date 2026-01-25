Названа возможная причина смерти режиссера Олейникова

Продюсер Олейников мог умереть из-за оторвавшегося тромба

Режиссер, продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников мог умереть из-за оторвавшегося тромба. Такую возможную причину назвала РИА Новости его дочь Дарья.

Она отметила, что вскрытие будет проведено в начале следующей недели.

Накануне сообщалось, что Олейникову стало плохо в баре «Менделеев» в центре Москвы — он потерял сознание на улице и скончался по дороге в больницу.

Отмечалось, что режиссер и его приятели пришли в бар из ресторана неподалеку. В какой-то момент Олейников вышел на улицу без куртки. Сотрудники заведения спросили режиссера, не холодно ли ему в минус 15 градусов, на что он ответил, что живет рядом. Спустя минуту Олейников упал. Его друг вызвал скорую помощь.

Прощание и похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 28 января.