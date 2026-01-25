Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:56, 25 января 2026Культура

Названа возможная причина смерти режиссера Олейникова

Продюсер Олейников мог умереть из-за оторвавшегося тромба
Майя Назарова

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Режиссер, продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников мог умереть из-за оторвавшегося тромба. Такую возможную причину назвала РИА Новости его дочь Дарья.

Она отметила, что вскрытие будет проведено в начале следующей недели.

Накануне сообщалось, что Олейникову стало плохо в баре «Менделеев» в центре Москвы — он потерял сознание на улице и скончался по дороге в больницу.

Отмечалось, что режиссер и его приятели пришли в бар из ресторана неподалеку. В какой-то момент Олейников вышел на улицу без куртки. Сотрудники заведения спросили режиссера, не холодно ли ему в минус 15 градусов, на что он ответил, что живет рядом. Спустя минуту Олейников упал. Его друг вызвал скорую помощь.

Прощание и похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 28 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ночью выпустили по Белгороду 24 боеприпаса

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Отключение электроэнергии в Мурманской области связали с древними опорами

    Медведев вылетел с Australian Open

    Помощник Путина пообщался с Кушнером

    Названа возможная причина смерти режиссера Олейникова

    Российские военные поразили обеспечивающий деятельность ВПК Украины объект

    Часть жителей Запорожской области осталась без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok