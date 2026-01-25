Реклама

Силовые структуры
Следствие и суд
23:33, 25 января 2026

Расчлененного россиянина нашли в выгребной яме

70-летнего мужчину нашли расчлененным в выгребной яме в Самарской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Расчлененное тело 70-летнего мужчины нашли в выгребной яме в Кинель-Черкасском районе. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.

По информации следствия, 24 января погибший вместе с 76-летним знакомым распивал алкоголь в бане. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе который старший участник конфликта ударил оппонента. Пострадавший погиб на месте.

Позднее злоумышленник расчленил тело жертвы и сбросил его в выгребную яму. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 («Убийство») УК РФ.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Шарташе найдено тело неизвестного мужчины с пакетом на голове.

