Россиян предупредили о связи питания и одного мучительного заболевания

Врач Травникова: Недостаток клетчатки в меню повышает риск развития геморроя

Врач-проктолог, хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Анастасия Травникова назвала одну из частых причин развития геморроя. О связи этого мучительного заболевания с питанием она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Травниковой, геморрой — достаточно распространенная проблема у многих. Причем все чаще это заболевание стали выявлять у 30-40-летних людей. Причиной «омоложения» геморроя врач назвала недостаток клетчатки и питьевой воды в рационе из-за преобладания в нем переработанных продуктов, фастфуда и рафинированных углеводов.

«Недостаток растительной клетчатки в меню постоянно приводит к нарушению работы кишечника и замедляет перистальтику, а дефицит жидкости делает каловые массы плотными. В результате повышается внутрибрюшное давление, что создает избыточную нагрузку на геморроидальные вены», — объяснила собеседница «Ленты.ру». Она предупредила, что когда человек регулярно сталкивается с запорами, то сосуды в области прямой кишки вынуждены постоянно работать в условиях перегрузки. Со временем венозные стенки растягиваются, нарушается кровоток, формируются геморроидальные узлы.

Особую опасность, по мнению Травниковой, представляет сочетание обезвоживания и сидячего образа жизни. Недостаток воды снижает эластичность сосудов и ухудшает микроциркуляцию, а длительное сидение усиливает застой крови в малом тазу. В таких условиях даже незначительные погрешности в питании могут ускорить развитие геморроя.

