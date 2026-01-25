Реклама

11:31, 25 января 2026

Россиянам назвали требующие немедленно выбросить зубную щетку ситуации

Стоматолог Цыбина: После гриппа, ОРВИ и ангины надо сразу заменить зубную щетку
Наталья Обрядина

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина объяснила, когда зубную щетку надо менять сразу, а не ждать три месяца. Ситуации, требующие немедленной замены этого предмета гигиены, она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Цыбина рассказала, что щетку нужно заменить сразу, если она упала на загрязненную поверхность, если ей пользовался другой человек или если она сильно износилась. Кроме того, она призвала выбросить щетку, если она постоянно хранилась во влажном закрытом футляре.

Также, по ее словам, нужно менять щетку после ОРВИ, гриппа, ангины или коронавируса. Стоматолог объяснила, что во время болезни вирусы и бактерии попадают на щетину вместе со слюной и мягким налетом и могут сохраняться на ее поверхности несколько дней.

«При тяжелом течении болезни и повторяющихся ангинах или гриппе замена щетки на новую после начала лечения или выздоровления становится простой дополнительной мерой поддержки терапии», — отметила врач.

Ранее Цыбина назвала окрашивающий зубы сильнее кофе напиток. По ее словам, чай матча содержит большое количество танинов и хлорофилла, которые быстро фиксируются на зубах и окрашивают их.

