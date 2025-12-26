Реклама

15:40, 26 декабря 2025

Назван окрашивающий зубы сильнее кофе напиток

Стоматолог Цыбина: Чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе
Наталья Обрядина

Фото: Creative Nina / Shutterstock / Fotodom  

Стоматолог Скандинавского центра здоровья» Екатерина Цыбина предупредила, что чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе. О неприятном побочном эффекте популярного напитка она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Цыбиной, все дело в том, что чай матча — это не настой, а порошок, размешанный в воде или молоке. «Мелкие частицы порошка с высокой концентрацией пигментов дольше держатся на поверхности зубов, особенно у их шеек и в межзубных промежутках, и прилипают к тонкой белковой пленке на этой зоне. Это делает налет более плотным и заметным», — объяснила стоматолог.

По ее словам, ключевую роль в этом процессе играют танины и хлорофилл — этих соединений много в составе матчи, поэтому пигменты быстро фиксируются на зубах и становятся основой окраски. Врач назвала матчу напитком, который окрашивает зубы сильнее кофе, и подчеркнула, что в этом вопросе такой чай уступает только красному вину.

Кроме того, как отметила врач, на светлой эмали зеленовато-желтый оттенок чая заметен сильнее, чем коричневый тон после короткого контакта с кофе.

Ранее терапевт Елена Мановска посоветовала людям с анемией с осторожностью употреблять чай матча. Она предупредила, что этот популярный напиток может мешать усвоению железа и повышать риск его дефицита.

