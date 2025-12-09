Людям с анемией посоветовали с осторожностью употреблять один популярный напиток

Врач Мановска: Матча временно снижает усвоение железа из растительной пищи

Терапевт и старший врач-консультант Coral Club Елена Мановска рассказала, действительно ли матча может мешать усвоению железа и повышать риск его дефицита. Об этом популярном у любителей здорового образа жизни напитке она поговорила с «Лентой.ру».

По словам врача, матча не вызывает анемию и при умеренном употреблении не грозит здоровому человеку снижением уровня железа. В то же время она предупредила, что в состав этого напитка входят аминокислота L-теанин и антиоксиданты полифенолы, которые могут временно ухудшать усвоение железа из растительных продуктов.

«Этот эффект не делает этот популярный напиток вредным, но предполагает необходимость разумно сочетать его с приемами пищи. С особой осторожностью употреблять матчу стоит людям с диагностированной анемией или придерживающихся растительной диеты», — посоветовала терапевт.

При этом, как уточнила Мановска, соединения, которые содержатся в матче, обладают множеством полезных эффектов. В частности, они помогают поддерживать концентрацию внимания, снижают уровень стресса и участвуют в защите клеток от окислительного стресса.

