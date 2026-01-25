Спрос на услугу отогрева машин в Москве резко вырос

Московские водители начали платить за услугу отогрева машины 6-17 тысяч рублей

На фоне пришедших в Москву сильных холодов в городе резко вырос спрос на услугу отогрева автомобилей, чтобы те завелись. Об этом сообщает Baza.

Выезд специалистов обходится в сумму от 6 до 17 тысяч рублей. Далее действует почасовая тарификация — каждые последующие 15 минут надо заплатить до пяти тысяч рублей. У некоторых сервисов цены фиксированные, а другие озвучивают сумму уже на месте.

Для отогрева автомобиль накрывают теплоизоляционной тканью, прогревают двигатель и топливную систему тепловой пушкой. Вся процедура длится около часа, но иногда затягивается.

Гарантий, что она поможет, нет, однако заплатить все равно приходится. В самом простом случае для того, чтобы машина завелась, достаточно «прикурить» севший аккумулятор. Однако эта услуга спросом не пользуется, потому что помощь можно бесплатно получить от других автомобилистов, а таксисты просят за нее 300-500 рублей.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что морозы в Москве закончатся уже к середине следующей недели. В отдельных районах региона столбики термометров поднимутся до нуля, но вместе с тем в столицу придут обильные снегопады.