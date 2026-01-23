Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:03, 23 января 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Ильин: На следующей неделе в Москву придут снегопады и оттепель
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новая волна холодов быстро сойдет на нет. Своим прогнозом на следующую неделю с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Обрушившиеся на столицу морозы продлятся все выходные и сохранятся в ночь на понедельник, 26 января. Однако уже днем, по расчетам метеоролога, температура по области поднимется с минус 19-24 градусов до минус 13-16 градусов. Только в течение пары дней показатели выйдут к нулевой отметке. В основном по Москве и Подмосковью температура 27-28 января вырастет до минус 2-7 градусов. В отдельных районах на западе и северо-западе региона столбики термометров уже в среду достигнут нуля. наступит в оттепель.

Следующая неделя отметится в столичном регионе снегопадами. Осадки возобновятся в понедельник ближе к вечеру, предупреждает Ильин. Более интенсивные снегопады синоптик ожидает в ночь на вторник.

Ранее москвичам пообещали ранний приход весны в этом году. По словам климатолога Владимира Клименко, метеорологическая весна может наступить уже в феврале, однако стабильно теплой погоды в апреле это не гарантирует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали о ходе переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления

    Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

    Врач успокоил беспокоящихся о здоровье из-за употребления кофе людей

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

    Раскрыты темы переговоров в ОАЭ

    Зеленский выступил с обращением о ходе переговоров с Россией и США в ОАЭ

    Доктор Мясников процитировал Илона Маска и назвал его красавцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok