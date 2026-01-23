Москвичам пообещали скорую весну

Климатолог Клименко: Метеорологическая весна в Москве может начаться в феврале

Весна в Москве может начаться раньше обычного. Об этом «Аргументам и фактам» заявил климатолог, академик РАН Владимир Клименко.

Согласно прогнозам ученого, метеорологическая весна в этом году может наступить в Москве на месяц раньше. Первые ее признаки начнут проявляться уже в феврале, допускает Клименко. Если такая тенденция сохранится, то, как ожидает климатолог, и лето может прийти в столичный регион гораздо раньше — в мае. Такая преждевременная смена сезонов, по мнению специалиста, не является «капризной аномалией» и носит устойчивый, глобальный характер.

Раннее наступление весны в Москве считает возможным и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, по его наблюдениям, уже в феврале в центральных регионах страны, на северо-западе и юге температура держится в пределах минус 2 - плюс 5 градусов. Подобные показатели несвойственны для середины зимы, подчеркнул он.

Потепление распространится и на те российские регионы, где традиционно фиксируют самые низкие показатели — Якутию и территории Крайнего Севера. В связи с этим в 2026 году снежный покров сойдет быстрее, а паводки начнутся раньше. Серьезных арктических вторжений в марте Вильфанд не ждет, но считает вероятными краткие периоды похолодания. Кроме того, теплый март не дает гарантий, что погода в апреле будет стабильной, отметил Клименко.

Обрушившиеся на Москву морозы могут возобновиться в следующем месяце. Очередная волна похолодания наступит 2 февраля, считает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.