Стали известны причины смерти музыканта «Любэ»

ТАСС: Экс-гитарист «Любэ» Юрий Рыманов ушел из жизни из-за проблем с сердцем

Причиной смерти музыканта Юрия Рыманова, известного по выступлениям в составе культовой рок-группы «Любэ», стали проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали изданию в окружении артиста, Рыманов ушел из жизни на фоне проблем с сердцем. Также отмечается, что умер композитор и гитарист в одной из клиник, где ему пытались помочь медики.

Конкретный диагноз и течение болезни на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что Юрия Рыманова, выступавшего в ансамбле «Лейся, песня», не стало в возрасте 69 лет.