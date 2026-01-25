Умер выступавший с группой «Любэ» музыкант

На 70-м году жизни умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

Стало известно о смерти певца, композитора и гитариста Юрия Рыманова, выступавшего в ансамбле «Лейся, песня» и ранее игравшего в группе «Любэ». Ему было 69 лет. Трагичную весть сообщили в группе во «ВКонтакте» ВИА «Лейся, песня».

Авторы поста поделились, что Рыманов всегда был тем самым музыкантом, до которого хотелось дотянуться. Его также назвали великолепным гитаристом и отметили его незаурядный голосовой дар.

Ранее дочь режиссера Александра Олейникова Дарья рассказала о последних минутах жизни отца.

В январе бывший басист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц ушел из жизни в возрасте 71 года.