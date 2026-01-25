Реклама

03:30, 25 января 2026

Дочь Олейникова рассказала о последних минутах жизни режиссера

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Дочь режиссера Александра Олейникова Дарья рассказала о последних минутах жизни отца. Она раскрыла подробности случившегося в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Он прожил яркую, красивую, настоящую жизнь. И ушел так же — по‑своему, внезапно и сильно. Вышел на улицу, закурил сигарету и умер», — написала она.

Дочь Олейникова отметила, что ее отец был ярким, умным человеком с тонким чувством юмора, а его жизнь была наполнена удивительными встречами и событиями. «Я бесконечно тебя люблю, папочка. Спасибо тебе за жизнь, за свет, за смех, за все истории и за то, что ты был», — добавила она.

Александра Олейникова не стало на 61-м году жизни. Он срежиссировал 7 фильмов и мини-сериалов, среди которых: «Призрак Арбата», «Детектив на миллион» и другие. Он также написал сценарии к фильмам «Любовь-морковь».

