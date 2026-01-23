Умер звезда группы Scorpions Фрэнсис Буххольц

Бас-гитарист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц ушел из жизни в возрасте 71 года

Бывший басист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на супругу музыканта.

Она подтвердила журналистам, что артист умер после продолжительной борьбы с раком. Группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере гитаристом Рудольфом Шенкером. Всего за время своей музыкальной деятельности коллектив выпустил 19 студийных альбомов, в 10 из которых принимал участие Буххольц.

Scorpions также гастролировал по СССР и России, а одна из самых известных его песен, Wind of Change, была написана под впечатлением от выступлений в Ленинграде и Москве.

