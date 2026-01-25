Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 25 января 2026Россия

В российском регионе жители спасли упавших в воду вместе с такси мать и ребенка

В Дагестане жители спасли упавших в воду вместе с такси мать и ребенка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

В российском регионе жители спасли упавших в воду вместе с такси мать и ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Дагестане. Отмечается, что автомобиль, в котором находились женщина с сыном, занесло, и он упал в водоканал. На помощь им поспешили оказавшиеся рядом мужчины.

На размещенных кадрах видно, как таксист подает ребенка забравшемуся на перекладину очевидцу. Впоследствии из машины вытащили его мать. Известно, что пострадавших во время инцидента нет.

В свою очередь, водитель такси Нурислам Рамазанов рассказал РЕН ТВ, что вез пассажиров в больницу, а дорога была не очищена и во льду. При этом когда автомобиль оказался в воде, мужчина намеренно не открывал двери, чтобы вода не попала внутрь.

«Первым через окно вышел ребенок. Ребята его поймали. Ребенок, можно сказать, не намок, потому что в салоне воды не было. Ребенок был сухой», — отметил он.

Ранее в январе также сообщалось о спасении российского туриста с обморожением, застрявшего у Чертовой лестницы в горах Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ стянули все образцы советского вооружения на сумском направлении

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Собчак назвала себя извращенкой

    Россиян захотели депортировать из Чили за тур на гидроциклах

    В России объяснили отсутствие официальных итогов переговоров с США и Украиной в ОАЭ

    Москвичей предупредили об арктическом вторжении

    Бывший разведчик заявил о проблемах с ядерным арсеналом США

    В российском регионе жители спасли упавших в воду вместе с такси мать и ребенка

    Жители российского региона пожаловались на массовый блэкаут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok