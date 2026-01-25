В российском регионе жители спасли упавших в воду вместе с такси мать и ребенка

В российском регионе жители спасли упавших в воду вместе с такси мать и ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Дагестане. Отмечается, что автомобиль, в котором находились женщина с сыном, занесло, и он упал в водоканал. На помощь им поспешили оказавшиеся рядом мужчины.

На размещенных кадрах видно, как таксист подает ребенка забравшемуся на перекладину очевидцу. Впоследствии из машины вытащили его мать. Известно, что пострадавших во время инцидента нет.

В свою очередь, водитель такси Нурислам Рамазанов рассказал РЕН ТВ, что вез пассажиров в больницу, а дорога была не очищена и во льду. При этом когда автомобиль оказался в воде, мужчина намеренно не открывал двери, чтобы вода не попала внутрь.

«Первым через окно вышел ребенок. Ребята его поймали. Ребенок, можно сказать, не намок, потому что в салоне воды не было. Ребенок был сухой», — отметил он.

