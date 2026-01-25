Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 25 января 2026Мир

В США сравнили американские и европейские гарантии безопасности для Украины

Politico: Европейские гарантии безопасности Киеву менее важны, чем американские
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Европейские гарантии безопасности для Украины менее важны, чем американские. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Он назвал милыми усилия «коалиции желающих», отметив, что у ее членов «есть пара вертолетов, пара солдат, пара гарантий здесь и там». «Но если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии безопасности», — подчеркнул чиновник.

В материале отмечается, что США не намерены отправлять свои силы на Украину, но планируют передавать ей разведданные и спутниковую информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договор о гарантиях безопасности для Киева готов к подписанию. «Я жду от [президента США Дональда] Трампа даты и места», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны сотни мигрантов. Что стало причиной беспрецедентного рейда силовиков?

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    В США дали «жесткий» совет в отношении Зеленского

    В США сравнили американские и европейские гарантии безопасности для Украины

    На Западе призвали изменить подход к конфликту на Украине

    Оправдательный приговор мигрантам возмутил Бастрыкина

    На Западе пришли к неожиданному выводу после форума в Давосе

    Раскрыты темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    В Турции в мусорном баке нашли тело гражданки Узбекистана без головы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok