В США сравнили американские и европейские гарантии безопасности для Украины

Европейские гарантии безопасности для Украины менее важны, чем американские. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Он назвал милыми усилия «коалиции желающих», отметив, что у ее членов «есть пара вертолетов, пара солдат, пара гарантий здесь и там». «Но если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии безопасности», — подчеркнул чиновник.

В материале отмечается, что США не намерены отправлять свои силы на Украину, но планируют передавать ей разведданные и спутниковую информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договор о гарантиях безопасности для Киева готов к подписанию. «Я жду от [президента США Дональда] Трампа даты и места», — сказал он.