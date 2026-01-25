Реклама

02:43, 25 января 2026

В США высказались о восстановлении доверия между Россией и Европой

Politico: В США надеются на создание парадигмы доверия между Европой и Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Соединенных Штатах надеются на создание парадигмы, в которой Европа и Россия станут доверять друг другу в свете урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из США.

«Очевидно, сейчас не так много доверия между Европой и Россией, но мы можем создать рамки, где возникнет новая парадигма, которая будет строиться на доверии», — высказался он.

Как утверждает собеседник газеты, новая парадигма продемонстрирует реальную деэскалацию напряженности между государствами.

Ранее американский чиновник на условиях анонимности заявил, что гарантии безопасности для Украины от Европы менее важны, чем гарантии США. Он также назвал усилия «коалиции желающих» милыми.

