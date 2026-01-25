Реклама

Зимний шторм оставил без электроэнергии более 600 тысяч домов в США

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Matt Rourke / AP

Более 600 тысяч домов в США остались без электроэнергии из-за зимнего шторма. Соответствующие данные фиксируются на сайте Poweroutage.

Так, обесточены оказались 643 290 домов, в том числе 197 027 — в штате Теннесси, 127 650 — в Техасе, и 118 887 — в Миссисипи. В общей сложности пострадали 37 штатов.

При этом, по данным Национальной метеорологической службы США, сильный снегопад, мокрый снег и ледяной дождь угрожают почти 180 миллионам человек — более чем половине населения, отмечает Sky News. В то же время из-за погодных условий ожидается отмена более 9,6 тысячи авиарейсов, указывает The Guardian.

Также ранее сообщалось, что на фоне зимнего шторма в местных магазинах начали заканчиваться продукты.

