09:43, 25 января 2026

Полки американских магазинов опустели

В американских магазинах начали заканчиваться продукты на фоне зимнего шторма
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom  

Мощнейший за последние годы зимний шторм, охвативший большую часть штатов США, привел к локальным дефицитам в продуктовых магазинах. На фоне ухудшения погоды американцы активно делятся фотографиями пустых стеллажей в торговых точках, пишет Mash.

В том числе из продажи пропадают скоропортящиеся фрукты и овощи, например бананы, так как местные жители не знают, как долго продлится транспортный коллапс.

В регионах, где объявлено штормовое предупреждение, проживают более 180 миллионов человек. Режим чрезвычайного положения объявлен в 20 штатах. Предполагается, что в воскресенье, 25 января буря, начавшаяся в пятницу, должна достигнуть своего максимума.

В аэропортах отменили более 15 тысяч рейсов. Без электроэнергии остаются почти 170 тысяч жилых домов и предприятий, при этом подавляющая часть из них находится в южных штатах — Луизиане и Техасе. В последний раз с таким масштабным зимним штормом США сталкивались пять лет назад.

В Нью-Йорке не исключили образование полуметровых сугробов, что в отсутствие необходимой для уборки техники может парализовать движение в городе. Ожидается, что погодный катаклизм продлится как минимум до понедельника.

Ситуацию ухудшает то, что снегопад сопровождается необычно сильными для США холодами. В отдельных штатах температура может опускаться до минус 17 градусов по Цельсию, а в Вашингтоне впервые более чем за 35 лет ожидается отрицательная температура в течение недели, отмечает Bloomberg.

