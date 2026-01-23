Реклама

Экономика
12:19, 23 января 2026Экономика

Американцев напугали полуметровыми сугробами

Власти Нью-Йорка предупредили о полуметровых сугробах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: John Normile / Getty Images

Власти Нью-Йорка предупредили местных жителей о надвигающемся шторме, который может принести почти полуметровые сугробы, сообщает New York Post.

Непогода придет в регион в ночь на воскресенье, 25 января, и продлится до понедельника, 26 января. Ожидаются отмены рейсов в аэропортах и затруднения движения на дорогах. Местных жителей призвали отложить все дела в эти дни. Согласно прогнозам синоптиков, в Нью-Йорке может выпасть до 41 сантиметра осадков, в округе — до 46 сантиметров.

Ожидается, что температура упадет до отметки минус 12 градусов Цельсия, морозы продержатся до начала февраля.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что город начнет готовиться к непогоде в пятницу, 23 января. Дороги обработают специальными средствами, после выпадения осадков коммунальные службы начнут расчищать снег.

Отмечается, что жители города уже начали скупать лопаты и противогололедную соль — в некоторых магазинах Манхэттена закончились эти товары.

Ранее жители Петропавловска-Камчатского прорыли в снегу десятиметровый тоннель до спортзала. Регион все еще восстанавливается после мощнейших снегопадов. На улицах города остались двухметровые сугробы.

