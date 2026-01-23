Реклама

03:47, 23 января 2026Россия

Россияне прорыли в снегу десятиметровый тоннель до спортзала

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Жители Петропавловска-Камчатского прорыли в снегу десятиметровый тоннель до спортзала. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что полуостров все еще восстанавливается после мощного циклона.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки буквально потерял свой автомобиль в сугробе после экстремальных снегопадов, обрушившихся на регион.

Синоптики пообещали, что в ближайшее время регион не столкнется с аномальными снегопадами. В последний раз подобное явление наблюдалось на Камчатке в 1970-х годах.

