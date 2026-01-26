Бурунов пожаловался на порицание мужских слез

Сергей Бурунов заявил, что любимый человек должен принимать мужчину слабым

Актер Сергей Бурунов порассуждал о слабости и слезах у мужчин. Об этом он рассказал Пятому каналу на премьере фильма «Комментируй это».

По словам звездного актера, перед любимым человеком мужчина имеет право быть слабым, ведь он принимает тебя таким, какой ты есть на самом деле.

«Самое главное — чтобы любимый человек принимал тебя не только, когда ты "на коне", когда у тебя все хорошо, но и когда тебе плохо. Если человек принимает тебя, когда ты все потерял и плачешь — это твой человек, можно доверять», — сообщил Бурунов.

Также он отметил, что в обществе почему-то считается плохим качеством, когда мужчина может плакать. «Запретили быть бессильными, слабыми, плакать. Потому что это считается постыдным и западлом», — добавил он.

