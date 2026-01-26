Депутат Рады от партии Зеленского погиб в ДТП

Депутат Рады Саламаха погиб в ДТП с квадроциклом во Львовской области

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Орест Саламаха погиб во Львовской области. Об этом проинформировал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха», — отметил он.

О гибели нардепа также написало издание «Страна.ua». Как утверждается, Саламаха направлялся в сторону города на квадроцикле, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Нардеп скончался в больнице.

В июле прошлого года в ДТП на западе Украины погиб депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущинин. Уточнялось, что авария произошла в Ивано-Франковской области республики. Политик ехал на мотоцикле и не справился с управлением.

До этого стало известно, что в Донецкой народной республике в ДТП погиб командир штурмовой бригады Нацполиции Украины Максим Казбан.